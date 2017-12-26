Москва, 26 декабря, 2017, 18:28 — ИА Регнум. Правительство России одобрило продажу на экспорт в 2017—2018 годах 500 тысяч тонн пшеницы и фуражного ячменя из запасов государственного интервенционного фонда. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

suraj Пшеница

Согласно документу, на экспорт будет направлено зерно, закупленное при проведении государственных зерновых интервенций в 2008—2016 годах.

«Реализации подлежит зерно, размещённое у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хранение запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, отобранных в установленном порядке агентом заключившим государственный контракт с Минсельхозом России», — говорится в распоряжении.

В свою очередь, Минсельхозу поручено обеспечить реализацию зерна на биржевых торгах для его дальнейших поставок на экспорт по ценам не ниже рыночных с учётом доставки до сухопутных пограничных переходов или припортовых станций железных дорог.

Напомним, в ноябре премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что богатый урожай зерновых в 2017 году позволит направить на экспорт до 50 млн тонн зерна. По состоянию на середину ноября в России было собрано более 137 млн тонн зерна, что стало рекордным урожаем за всю историю.

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