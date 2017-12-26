Москва, 26 декабря, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Резервный фонд России в 2017 году будет исчерпан до конца, заявил 26 декабря журналистам ТАСС министр финансов РФ Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Министр финансов сообщил, что за 2017 год из Резервного фонда будет потрачено около 1,5 трлн рублей, а из Фонда Национального благосостояния (ФНБ) — еще около 660 млрд рублей.

«Траты ФНБ — это около 660 млрд рублей, Резервный фонд — где-то 1,5 трлн рублей», — цитирует слова Силуанова ТАСС.

Стоит отметить, что ранее Антон Силуанов заявлял, что, по оценкам подчиненного ему ведомства, на 1 января 2018 года общий объем средств ФНБ будет равен 3,7 трлн рублей, а к концу ноября 2017 года объём Резервного фонда России увеличился до показателя 994,64 млрд рублей.

Кроме того, с 2018 года запланировано объединение ФНБ с Резервным фондом России.

Как сообщало ИА REGNUM, Резервный фонд России и Фонд Национального благосостояния (ФНБ) формируются за счет доходов от продажи газа и нефти, превышающих плановые поступления. При этом главной задачей ФНБ является покрытие дефицита Пенсионного фонда РФ.