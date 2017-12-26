Москва, 26 декабря, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Новая пограничная система Украины, включающая биометрический контроль, требование заранее информировать украинские власти о планах посетить страну и маршрутах передвижения, «полностью разрушает сложившуюся практику двусторонних поездок и является серьезным ограничением для граждан РФ». Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

С 26 декабря граждане РФ смогут попасть на Украину только после сдачи отпечатков пальцев. Система биометрического контроля заработала пока в тестовом режиме на основных пограничных пунктах пропуска и в аэропортах, а с 1 января ее установят на всех КПП.

Предыдущие события на Украине и действия властей и так серьезно уменьшили количество наших граждан, намеревающихся посетить эту страну, констатировал парламентарий.

«Украинские нововведения усложнят посещение родственников на Украине, особенно для тех, кто не владеет украинским или английским языком, на котором должна быть заполнена анкета. Это очередная дискриминационная мера против россиян, при этом уверен, что далеко не каждый гражданин Украины сможет ее грамотно заполнить», — заявил Железняк.

В случае принятия Россией ответных мер миллионы граждан Украины, работающих в России, лишатся средств к существованию и станут масштабной протестной силой, способной на многое, обратил внимание депутат.

«Но проблемы граждан и риски от принимаемых решений киевское руководство не интересуют», — указал он.

С 1 января 2018 года Украина вводит новые жесткие требования к гражданам России при въезде на Украину — будут брать отпечатки пальцев, также для въезда нужно будет заранее проинформировать о цели поездки.