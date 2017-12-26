Чебоксары, 26 декабря, 2017, 14:41 — ИА Регнум. В Чебоксарах снижение стоимости проезда в общественном транспорте в феврале позволило увеличить выручку троллейбусного управления (МУП «Чебоксарское троллейбусное управление») и сохранить количество пассажиров. «Нестандартный подход» оценили жители: более 50% пассажиров перешли на безналичный расчёт, который существенно ниже наличной оплаты. «Переходный период» завершился: в городе с 25 декабря цены на проезд возвращают к январскому уровню. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на встрече с горожанами глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Чту21.рф Чебоксарский троллейбус

В ходе встречи один из наиболее часто задаваемых вопросов касался транспортной реформы, которую в столице Чувашии планируют запустить в июле 2018 года. Напомним, как и в Казани, которую многие приводят в качестве примера организации движения общественного транспорта, она предполагает изменение маршрутной сети с исключением дублирующих маршрутов, ставку на сохранение троллейбуса и переход с маршруток на автобусы большей вместимости. Документ планирования пассажирских перевозок в Чебоксарах разрабатывал тот же институт (Санкт-Петербургский институт транспортного развития и инфраструктуры), который ранее работал в Казани. В мэрии Чебоксар заверяют, что если «жители почувствуют неудобства, мы готовы документ планирования менять». Но считают, что в целом он соответствует интересам большинства горожан.

Больше всего вопросов на встрече было задано о судьбе троллейбусов, число которых на маршрутах в этом году несколько раз сокращалось. В мэрии подчёркивают, что данные меры экономически просчитаны, хотя и вынужденные. Несмотря на оптимизацию, время ожидания «рогатых» не должно превышать полчаса.

«Сотрудники администрации и я лично, сотрудники троллейбусного управления ездили на троллейбусах — и утром, с первым маршрутом, и на последних рейсах, и в часы пик, и межпиковый период. Всё пропустили через себя. Мы увидели, что в 4−5 утра ходят пустые троллейбусы, по 3−4 человека в салоне. Зачем гонять пустые троллейбусы и генерировать убытки? Мы сократили число троллейбусов, но не настолько, чтобы было критично», — заверил Алексей Ладыков, подчеркнув, что если время ожидания превышает критические полчаса, то жителей просят сообщать об этом в диспетчерскую службу.

Cap.ru Алексей Ладыков

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года в будние дни было отменено 37 рейсов, в выходные дни — 40 рейсов. В мэрии приводили расчёты: один час работы троллейбуса обходится в 1 тыс. рублей. В результате этих мер планировалось сократить ежемесячные расходы на 7,3 млн рублей, а годовой убыток — до 84 млн рублей. Вторая полна оптимизации прошла в октябре. Последние рейсы троллейбусов стали выходить не в 23:00, а в 22:00. Всего с октября сокращено более 153 рейсов в рабочие дни, в субботу — 129 рейсов, в воскресенье — 130. В ноябре по просьбе руководителей предприятий ряд новых рейсов до заводов были возвращены.

Напомним, в столице Чувашии принимаются реанимационные меры по спасению ЧТУ. Критическая ситуация сложилась из-за долгов: в октябре 2017 года АО «Чувашская энергосбытовая компания» подала иск о банкротстве, ссылаясь на 157,6 млн рублей задолженности (после частичного погашения иск был отозван). Долги стали следствием падения пассажиропотока: если в 2004 году 77,6% пассажирооборота в Чебоксарах приходилось на долю троллейбусов, то сейчас — 58%. На ЧТУ заявили об оптимизации рейсов, сокращении штата на 129 человек (всего здесь около 2 тыс. человек) и выводе непрофильных объектов.

«Но время показало, что самым добросовестным, экологичным и безопасным видом транспорта является троллейбус. Поэтому наша задача — сохранить троллейбусное управление, в связи с чем принимаются меры, чтобы уйти от убытков, погасить долги и держать курс на развитие предприятия», — подчеркнул сити-менеджер.

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Глава администрации напомнил, что с целью сохранения пассажиропотока и упорядочения системы оплаты в феврале 2017 года было принято «достаточно нестандартное решение» — снижение на 1 рубль платы за проезд по безналичному расчёту (через единую транспортную карту).

«В маршрутках практически все пользовались наличной оплатой. Мы считаем, что в сфере пассажирских перевозок существуют признаки неформальной занятости, что не все средства проходят через кассу, что не со всех средств платятся налоги. По мнению экспертов, годовая выручка маршрутчиков в Чебоксарах превышает 2 млрд рублей, большая часть которых находится в теневом обороте. Поэтому нами было принято решение по стимулированию перевода оплаты за проезд на безналичный расчёт. Чтобы это не было критичным для населения, мы приняли переходный период, снизили цены по ЕТК. А наличную оплату — наоборот, увеличили.

И сегодня более 50% пассажиров ездят в общественном транспорте по безналичном расчету. Это дешевле и удобнее, не надо таскать в карманах мелочь. В результате принятых решений выручка троллейбусного управления, наоборот, увеличилась. Если на протяжении последних лет мы наблюдали отток пассажиров на 3−5%, что приводило предприятие к большим убыткам, то в этом году в результате этих мер мы увидели увеличение выручки и сохранение количества пассажиров. Поэтому принятое решение не привело предприятие к убыткам», — отметил Алексей Ладыков.

Cap.ru «Открытый город»: встреча с сити-менеджером Алексеем Ладыковым

Отметим, «переходный период» завершился 25 декабря: стоимость проезда подорожала на 1 рубль как по безналичной, так и наличной оплате. Но «в других городах стоимость дороже, а затраты на содержание такие же», отмечает сити-менеджер.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 25 декабря стоимость проезда в троллейбусах и автобусах ГУП «Чувашавтотранс» сравнялась: она составляет 14 рублей при оплате по безналичному расчету, 18 рублей — по наличному. Стоимость проезда на автобусах малого класса (маршрутки) также останется без изменений — соответственно 18 (безналичная оплата) и 22 рубля (наличная оплата). Что касается других городов-столиц Поволжья, то, к примеру, в Ульяновске проезд в троллейбусах по безналичному расчету составляет 16 рублей, по наличному — 17 рублей, в Йошкар-Оле — 18 рублей (только за наличный расчет), в Уфе билет стоит 18−20 рублей, в Ижевске и Пензе за проезд надо заплатить соответственно 19 и 20 рублей, в Набережных Челнах билет стоит 20 и 22 рубля, в Казани и Самаре — 23 и 25 рублей, в Нижнем Новгороде — 26 и 28 рублей.

Всем, как известно, не угодишь. Недовольные тут же нашлись и на встрече с сити-менеджером.

«За троллейбусы вы боретесь, а автобусы закрываете. Хотя и те, и другие находятся в предбанкротном состоянии. Вы специально идёте наперекор Михаилу Васильевичу Игнатьеву?», — зачитал письмо от жителей Лапсар, которые не приехали на встречу, их спецпредставитель.

«А в чём перекор Михаилу Васильевичу Игнатьеву? Никаких перекоров в развитии общественного транспорта с главой республики у нас нет. И его задача, и наша задача — обеспечить общественным транспортом жителей муниципалитетов», — подчеркнул Алексей Ладыков.

Он привел в качестве примера Казань, где до реформы автопарк состоял из 2,5 тысяч «Пазиков» и «Газелей», функционировало более 150 дублирующих друг друга маршрутов. Муниципальные унитарные предприятия так же находились на грани банкротства, а частные перевозчики, фактически монополизировав рынок, игнорировали не только требования безопасности и качества обслуживания, но и законы. В результате транспортной реформы в Казани количество маршрутов и количество автобусов сократилось на 40%, «сегодня там ходят автобусы большей вместимости и троллейбусы».

«И при переходе на эту систему в Казани было огромное количество жалоб, опасений, не хотели перевозчики уходить с рынка, а жители переживали. Тогда Казани помогло личное вмешательство главы Татарстана в решении этого вопроса. Сегодня транспортную систему общественных перевозок Казани многим ставят в пример, абсолютное большинство жителей там довольны. И мы придерживаемся этой тактики, планируем организовать такую систему, при которой наши жители были бы довольны. Если тех автобусов, которые мы предусмотрели, будет не хватать, то мы будем систему корректировать», — заверил сити-менеджер.

Отметим, что в Чебоксарах несколько сотен дублирующих межмуниципальных маршрутов, а это — в зоне ответственности региональной власти. Республиканские чиновники, в свою очередь, из год в год жалуясь на то, что частники забрали себе лакомые коммерческие маршруты, отдав убыточные государственному перевозчику (ГУП «Чувашавтотранс» минтранса Чувашии), внятных действий по изменению сети не предпринимают. Тем более что перекройка схемы в первую очередь пошла бы на пользу «Чувашавтотранса», который уже набил оскомину даже федеральному правительству. Республиканские власти годами не могут разрулить ситуацию с государственным перевозчиком, каждый год вливая в него миллионы бюджетных рублей. Министр транспорта Владимир Иванов, возглавивший министерство в феврале 2017 года, ранее в порыве откровения признался, что «проблема по «Чувашавтотрансу», по сути дела, в течение 10 лет не решалась».

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В этом году автобусное предприятие было доведено до критической точки и в результате взято на карандаш федеральным правительством, Госдумой. Работники «Чувашавтотранса» дважды бастовали, выходили на митинги.

В этой ситуации очевидно одно: без связки с региональной властью и изменением схемы межмуниципальных маршрутов реформа в Чебоксарах обречена на провал.