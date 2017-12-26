Москва, 26 декабря, 2017, 14:29 — ИА Регнум. В России растёт число граждан, считающих себя счастливыми. Так, назвали свою жизнь счастливой 77% респондентов. В январе 2008 года были счастливы 60% респондентов, а в сентябре 1998 года — 42%. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Борис Кустодиев. Мой дом.1918

Несчастливыми в настоящее время (декабрь 2017 года) себя видят 13% граждан (в 2008 году — 19%, в 1998 году — 33%). 9% затруднились ответить.

Больше всего испытывают счастье молодые люди в возрасте 18—24 лет (88%) и в возрасте 25—34 лет (87%). Менее оптимистично о счастливой жизни говорят люди возрасте 55+ (66%).

47% опрошенных полностью довольны полностью отношениями в их семьях. 35% достаточно довольны, не то чтобы довольны, не то чтобы и нет 12% граждан.

Не устраивают отношения внутри их семей лишь 3% респондентов. Столько же (3%) затруднились ответить.

Опрос проведен 15—20 декабря 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

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