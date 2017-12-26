Москва, 26 декабря, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Закон о запрете контактной притравки не устраивает ни представителей профессионального сообщества, ни зоозащитников. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Сенатор, в частности, предложила определить, что такое «охотничьи собаки».

Иван Шилов ИА REGNUM Валентина Матвиенко

Принято решение об отклонении закона с созданием согласительной комиссии. Закон запрещает контактные способы тренировки (дрессировки) животных — предполагается, что между животными во время дрессировки должна быть разделяющая конструкция.

При этом закон о притравочных станциях вызвал дискуссию в Совфеде.

Охотничьи общества выступили с резкой критикой закона о запрете контактной притравки.

«Это начало уничтожения целой отрасли. Есть вопросы к станциям — давайте подправим», — отметила член Совфеда Ольга Ковитиди.

В ходе дискуссии звучали предложения отложить обсуждение закона, сенаторы также обращали внимание на то, что «закон не был разослан в регионы и не была дана оценка региональных заксобраний».

Например, Якутия в законе увидела опасность для коренных малочисленных народов:

«Для одних охота — гламурное развлечение, а для других — единственный источник к пропитанию», — отметил сенатор Вячеслав Штыров.

Вместе с тем Матвиенко призвала одобрить закон, но предложила «далее внести изменения в законодательство — что такое охотничьи собаки — и там поработать с профессиональным сообществом».

Она напомнила, что закон обсуждался год, и указала на то, что «прошло много дискуссий, закон многократно откладывался, и в конечном счете все пришли к выводу, что необходим некий компромисс».

"Нет идеального решения, которое устроило бы всех», — констатировала она.

Закон направлен на регулирование притравочных станций, чтобы вывести это направление деятельности из тени, отметил в ходе дискуссии глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»). Он подчеркнул, что закон «не ограничивает охоту, он не бьет по собаководству, он посвящен гуманному отношению к животным».

"Закон нужен для того, чтобы туда (на притравочные станции) могли зайти санитарные службы, надзорные ведомства, чтобы собственники начали платить налоги», — указал он, заверив в готовности к совместной проработке законодательства в этой сфере.

Отметим, что один из авторов инициативы спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что цель закона «не только сделать более гуманными методы работы притравочных станций, но и сделать так, чтобы наши дети не становились свидетелями этих жестоких сцен истязания животных».