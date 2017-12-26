Воронеж, 26 декабря, 2017, 13:27 — ИА Регнум. Александр Гусев официально представлен в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Воронежской области. 26 декабря нового главу региона депутатам Воронежской областной думы представил Алексей Гордеев, который также впервые выступил в новом статусе — полномочного представителя президента РФ по ЦФО, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Полпред президента в ЦФО — экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев

Алексей Гордеев, выступая перед депутатами, заявил, что ему «очень грустно» покидать Воронежскую область. По его словам, он «прикипел сердцем» и к воронежской земле, и к ее жителям.

«Это были лучшие годы жизни, и не потому, что было легко, а потому, что получил возможность максимально применить свои навыки, работал искренне, был нацелен на то, чтобы люди жили лучше», — сказал Гордеев.

«Центральный федеральный округ большой, регионов много, но сердце остается в Воронежской области», — отметил Гордеев, пообещав оказывать всю возможную помощь области на новом месте.

Новому главе региона Алексей Гордеев пожелал решительности и здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря президент Владимир Путин принял досрочную отставку с поста губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, назначив его в тот же день на должность полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе. Исполняющим обязанности губернатора Воронежской области назначен Александр Гусев, с 2013 года работавший в должности мэра Воронежа, а до этого являвшийся вице-губернатором.