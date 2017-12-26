Москва, 26 декабря, 2017, 10:02 — ИА Регнум. Вице-премьер по вопросам физкультуры и спорта Виталий Мутко «сошел на берег», приостановив деятельность на посту президента Российского футбольного союза для того, чтобы снять градус напряжения, считает экс-глава РФС Анатолий Воробьев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

По его мнению, Мутко понимает, что, находясь у руля организации, он подвергает РФС давлению. Кроме того, перемен требует не только российская и мировая футбольная общественность, но и «международный климат».

«Поэтому я думаю, что это правильный с политической точки зрения шаг, и он пойдет во благо российскому футболу, чтобы ситуация успокоилась», — заявил Воробьев в интервью «Газета.ру».

Он напомнил, что в 2015 году, когда Мутко возглавил РФС, союз был в тяжелом положении и ему как кризисному менеджеру удалось стабилизировать ситуацию и «вывести корабль в более спокойные воды».

«Прежде всего я могу сказать, что это мужественный шаг человека, который действительно вывел корабль из достаточно сложной ситуации — своего рода финансовой «Марианской впадины», — сказал Воробьев.

Говоря об Александре Алаеве, который временно возглавил организацию, Воробьев напомнил, что он фактически руководил всей оперативной деятельностью РФС в последние полгода и прекрасно знает ситуацию изнутри.

Что касается проблем российского футбола, которые нужно будет решать новому руководителю, то, прежде всего, нужно решить вопрос с развитием детско-юношеского и регионального футбола. Поскольку в последние годы РФС занимался тем, что решал административные и финансовые вопросы и «латал дыры».

Еще бывший гендиректор РФС обратил внимание на то, что, занимая большое количество различных постов, Мутко не находил достаточно времени для работы в РФС. То есть, занимая сразу несколько важных постов, он не уделял времени всем аспектам развития футбольного хозяйства.

«Я считаю, что прежде всего надо сосредоточиться на развитии футбола», — заключил Воробьев.

С другой стороны, уход Мутко с поста главы РФС раскритиковал депутат Государственной думы Валерий Газзаев, заявив, что ему непонятна такая постановка вопроса. Он либо остается, либо подает в отставку — и другого мнения быть не может, цитирует слова Газзаева «Р-Спорт».