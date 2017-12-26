Южно-Сахалинск, 26 декабря, 2017, 06:13 — ИА Регнум. На Сахалине вторые сутки бушует снежный буран невиданной силы. Порывы ветра превышают 30 метров в секунду. Только в ночь с 25 на 26 декабря спасатели МЧС вызволили из снежного плена более 60 автомобилей в одном только Долинском районе. На площадях Невельска и Углегорска ветер повалил новогодние ёлки, фигурки Деда Мороза и других сказочных персонажей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Непогода в Ванино

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Алексей Лукашевич Южно-Сахалинск приходяит в себя после циклона

В аэропорту Южно-Сахалинска отменены до улучшения погоды два десятка рейсов. Пассажиры четырёх пассажирских поездов полночи ждали, пока спасатели и железнодорожники расчищали завалы. Высота снежных заносов на железной дороге местами достигала полутора метров. На расчистке железнодорожных путей задействованы 200 человек, техника.

Схода лавин пока не отмечается, однако МЧС по Сахалину официально предупредило: лавинная опасность прогнозируется в 11 районах области.

«Ещё 22 декабря сахалинцев официально предупредили о стихии и попросили отказаться от междугородних автомобильных поездок. Тем не менее, люди как ездили, так и ездят. МЧС получает сигналы бедствия постоянно. После поступления к нам информации о застрявшем на трассе пассажирском автобусе «Углегорск — Южно-Сахалинск» на место была направлена снегоочистительная техника. Спасатели выяснили, что у автобуса заканчивается топливо, а в автобусе, помимо 27 взрослых пассажиров, есть трое детей, один из который грудной. Топливо, предоставленное администрацией Долинского района подвезли, с ситуацией справились», — рассказали в пресс-центре островного МЧС.

Спасатели вынуждены экстренно устанавливать на трассах мобильные пункты обогрева — люди в застрявших автомобилях начинают мёрзнуть. В специальных мобильных пунктах есть всё необходимое: спальные места, горячее питье и горячее питание и даже горячий душ.

Скопления застрявших автомобилей разделили на группы — «Южная», «Северная». На спасении людей, помимо МЧС, работает тяжелая техника Долинского ДРСУ.

С жилых домов и учреждений срывает кровли. В Ногликах сорвало кровлю с детского сада. Там же ветер снёс крышу с жилого дома.

Аналогичные проблемы в Шахтёрске, других населенных пунктах. Подсчитать ущерб муниципалитетам предстоит после ухода циклона.

Алексей Лукашевич Южнол-Сахалинск после циклона

Не выдержала шторма и упала на землю новогодняя ёлка в Углегорске. Аналогичная судьба постигла главное дерево новогодних праздников в Невельске, а также в сёлах Новое Макаровского района и Красногорске Томаринского.

«В Южно-Сахалинске ветер стихает. Но прошедшей ночью расчистке улиц и дорог от снега очень мешали брошенные автомобили. С другой стороны — куда было людям деваться?», — рассказал официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

В сёлах и посёлках островного региона — аварийные отключения электроэнергии, люди сидят без света. По данным энергетиков, частично или полностью обесточены 40 населённых пунктов региона. Специалисты Сахалинэнерго занимаются ликвидацией последствий стихии.

Циклон смещается на Курилы. Во вторник, 26 декабря, по данным МЧС, ожидается усиление ветра до ураганного. Ураганный ветер, очень сильная метель ожидаются в Охинском, Ногликском, Тымовском, Александровск-Сахалинском районах, в Поронайске, Аниве, Корсакове, Невельске, Холмске, Углегорске, Макарове и Долинске. Видимость на дорогах менее 500 метров.

В школах отменены занятия.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Сахалинской области Спасатели МЧС на трассе помогают водителям

С Сахалина циклон пришел «разбойничать» и на побережье Татарского пролива в Хабаровском крае. В свободном порту Ванино и Советской Гавани во вторник, 26 декабря, также — очень сильная метель, сильные заносы на дорогах, шквальный ветер до 30 метров в секунду. Завтра, 27 декабря, ожидается усиление непогоды.

МЧС в Хабаровском крае прогнозирует нарушения в транспортном сообщении. Возможны ограничения движения пассажирского транспорта на трассах региона, особенно междугородних.

Остановлено движение на паромной переправе Ванино — Холмск. В портах Ванино и Советская Гавань, во всех портах Сахалина остановлены погрузочно-разгрузочные работы, флот, шедший в эти порты, получил штормовое предупреждение и ушёл в безопасные районы — пережидать непогоду.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Непогода в Ванино

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Как сообщало ИА REGNUM, последние дни уходящего 2017 года стали для нескольких регионов Дальнего Востока настоящим испытанием. Сильный циклон пришёл на Камчатку — в регионе ожидают волны высотой 9 метров, лавины, ураганный ветер, метели. В школах отменены занятия, все службы жизнеобеспечения работают в режиме повышенной готовности.