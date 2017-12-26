К циклону готовы: в Петропавловске-Камчатском отменили уроки

Петропавловск-Камчатский, , 03:23 — REGNUM Занятия в школах Петропавловска-Камчатского отменены из-за надвигающегося циклона, 26 декабря сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Камчатское МЧС функционирует в режиме «повышенной готовности» из-за прохождения циклона. Специалисты службы патрулируют автодороги, чтобы при необходимости оказать помощь водителям.

На федеральных и местных трассах организованы пункты обогрева, в которых водители и пассажиры могут выпить горячего чая.

В регионе закрыт главный аэропорт, а самолеты, летевшие на Камчатку, были отправлены на запасные аэродромы.

«Также из-за неблагоприятных погодных условий сегодня в школах Петропавловска-Камчатского отменены занятия с 1-го по 4-й классы в первой смене, — сообщили в пресс-службе. — Вторая смена отменена полностью».

Напомним, 26 декабря к берегам Камчатки приблизился циклон, распространяющий свое влияние на Петропавловск-Камчатский, Вилючинский городские округа и на Усть-Большерецкий, Елизовский и Мильковский районы.

В упомянутых районах идет мокрый снег, причем местами — сильный. На дорогах — гололедица и снежные заносы. Скорость ветра составляет 20−25 метров в секунду, в порывах — 33−38 м/с, метель.

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