Москва, 25 декабря, 2017, 22:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с российскими парламентариями предложил продлить амнистию для капитала, переведенного из-за границы в Россию, сообщает 25 декабря агентство RT.

Kremlin.ru Владимир Путин

Владимир Путин предложил освободить бизнесменов, которые закрывают бизнес за границей и переводят его в Россию, от налога в 13%.

«Первое — продлить срок амнистии капитала, имея в виду те внешние ограничения, которые не становятся меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию», — заявил Владимир Путин.

Ранее сообщалось о планах руководства России в 2018 году выпустить валютные облигации, а также сохранить нулевую ставку налогообложения на капиталы предпринимателей, возвращаемых обратно в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы России на пленарном заседании 21 декабря приняли в третьем чтении закон, содержащий поправки в Налоговый кодекс, одна из которых предусматривает так называемую «налоговую амнистию», разрешающую гражданам России с 1 января 2018 года не уплачивать долги по налогам, образовавшиеся на начало 2015 года.