Москва, 25 декабря, 2017, 20:03 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Виталий Мутко, курирующий вопросы спорта, туризма и молодёжной политики, сохраняет за собой пост президента Российского футбольного союза (РФС), но приостановит работу в этой должности на шесть месяцев. Соответствующее решение принято 25 декабря на заседании Исполнительного комитета РФС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

Временно исполняющим обязанности президента РФС назначен генеральный директор этой организации Александр Алаев.

Напомним, на минувшей неделе газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Виталий Мутко сложит с себя полномочия главы Российского футбольного союза.

Источники издания связывали уход с должности Мутко с «давлением» со стороны Международной федерации футбола (FIFA) «в связи с допинговым кризисом».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил Виталия Мутко от участия в Олимпийских играх.

На пост президента РФС Мутко был избран в сентябре 2015 года сроком на один год. В 2016 году был переизбиран на четыре года.