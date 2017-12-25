Минск, 25 декабря, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Российская компания «Транснефть» в первом квартале 2018 года поставит в Белоруссию 4,5 млн тонн нефти. Весь этот объем будет направлен на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщил президент «Транснефти» Игорь Демин.

Transneft.ru «Транснефть»

Из 4,5 млн тонн нефти 2,39 млн будет направлено на Мозырский НПЗ, еще 2,11 млн — на «Нафтан».

Ранее также сообщалось, что «Лукойл» тоже заключил с белорусским дочерним предприятием контракт на поставку в республику в 2018 году 2,5 млн тонн нефти. Этот объем «Лукойл» также поставит на «Нафтан» и «Мозырский НПЗ», что обойдется белорусской стороне примерно в $875 млн.

Напомним, что на протяжении всего 2016 года и в начале 2017 года Россия и Белоруссия не могли договориться об урегулировании энергетического конфликта, который начался из-за того, что Минск отказался платить за газ по контрактной цене, посчитав, что она слишком высокая. Только в апреле 2017 года Владимиру Путину и Александру Лукашенко конфликт удалось разрешить.

Согласно заявлениям властей, до 2024 года объем поставок должен будет сохраниться на одном уровне, то есть около 24 млн тонн в год, 18 млн тонн их которых уйдут на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии, остальное — на экспорт. Причем пошлина за поставки этих 6 млн тонн российской нефти пойдёт в белорусский бюджет, а долг за газ Минск погашал за счет кредитных средств, полученных от России $1 млрд.

Как ранее передавало ИА REGNUM, по данным ЦДУ ТЭК, за 11 месяцев 2017 года поставки черного золота из России в Белоруссию уменьшились на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 16,4 млн тонн. Так, в ноябре в республику было экспортировано 1,525 млн тонн нефти, а по итогам всего 2017 года Россия транспортирует в республику 18 млн тонн нефти. По мнению некоторых экономистов, это связано и с интересами бизнеса, и с невыполнением Минском договоренностей по транзиту нефтепродуктов через российские порты.

Однако, как пояснил в интервью ИА REGNUM директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, уменьшение объемов связано не с политическими мотивами, а с тем, что в начале 2017 года, конфликт между сторонами не был улажен, в поставках был провал, который стал виден сейчас.