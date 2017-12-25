Москва, 25 декабря, 2017, 17:47 — ИА Регнум. Съезд «Справедливой России» принял стратегическое решение, поддержав кандидатуру Владимира Путина в качестве самовыдвиженца. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 декабря, об этом заявил лидер партии Сергей Миронов.

Kemlin.ru Сергей Миронов

Партия получила шанс продвинуть свои инициативы.

«Сегодня можно сказать, что и президент «сверяет часы» с нашими идеалами. Уверен, в результате избирательной кампании и победы нашего кандидата у нас есть исторический шанс сделать так, чтобы программные положения нашей партии стали программными документами будущего президента Российской Федерации», — сказал Миронов.

Лидер партии уверен, что Путину нужна поддержка «Справедливой России».

«Уверен, президенту нужна наша поддержка. Мы — социал-демократическая парламентская партия, у нас очень много сторонников, «армия» почти в шесть тысяч депутатов различного уровня. У нас высокопрофессиональная фракция в Госдуме», — привел он аргументы.

Парламентарий полагает, что «вместе с президентом мы совершим тот самый левый разворот в пользу большинства граждан, социальной справедливости».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на IX съезде партии определили формат участия в предстоящих президентских выборах, а также был принят ряд кадровых решений.