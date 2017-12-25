Москва, 25 декабря, 2017, 17:38 — ИА Регнум. В Москве на месте ДТП у метро «Славянский бульвар» спасатели завершили работы по извлечению съехавшего в переход пассажирского автобуса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Демонтаж попавшего в страшное ДТП на Славянском бульваре автобуса

Повреждённый автобус достали на поверхность и увезли. Участок перехода пока оцеплен сотрудниками полиции, сам переход работает только на выход пассажиров.

Присутствующие на месте сотрудники правоохранительных органов отрицают версию теракта, выдвинутую присутствующими москвичами — на словах случившееся относят к транспортным происшествиям.

Тем временем, как сообщили ИА REGNUM в ГКУ ЦОДД, съезд ТТК на Кутузовский проспект вновь открыт. Ранее движение на участке перекрывали в связи с аварией. Но, как отмечают в центре, движение по-прежнему затруднено. Водителей просят использовать альтернативные маршруты.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря у станции метро «Славянский бульвар» водитель автобуса не справился с управлением и съехал в пешеходный переход. Пять человек погибли на месте, еще 10 пострадавших доставлены в больницы. Соощается, что автобус принадлежал перевозчику из Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести проверку всего автобусного парка столицы.