Москва, 25 декабря, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Пострадавшим и родственникам погибших пешеходов на станции метро «Славянский бульвар» в Москве положены страховые выплаты по ОСАГО, заявил 25 декабря президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс. Он отметил, что получить выплаты по данному виду страхования смогут также потерпевшие пассажиры автобуса. В какой компании можно будет получить выплаты, следует уточнить у перевозчика, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе НССО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Cтрашная авария у станции метро «Славянский бульвар» в Москве

По словам Игоря Юргенса, владелец автобуса, съехавшего с дороги в подземный переход рядом со станцией метро «Славянский бульвар» в Москве, застраховал свою ответственность в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) в АО «СОГАЗ». В СОГАЗе также подтвердили наличие действующего договора ОСГОП и готовность осуществлять выплаты пострадавшим пассажирам.

Президент НССО отметил, что для получения выплат пострадавшие пассажиры автобуса должны написать заявление в страховую компанию и предоставить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности. Если среди погибших есть люди, которые на момент ДТП находились в автобусе, их иждивенцы (а при отсутствии — родственники) должны будут предъявить свидетельство о смерти и документы, подтверждающие родство или факт нахождения на иждивении.

Игорь Юргенс напомнил, что при причинении вреда жизни страховая выплата по закону об ОСГОП составляет 2,025 млн рублей, а при причинении вреда здоровью — до 2 млн рублей. Размер страхового возмещения пострадавшим рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1164. Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение.

Добавим, с 1 января 2013 года в России действует Федеральный закон № 67-ФЗ, согласно которому пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу.

Напомним, 25 декабря в Москве на Можайском шоссе автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар». По предварительной информации, в результате ДТП погибли 5 человек и 15 пострадали.