Москва, 3 января, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Ипотека примерно половине граждан РФ в ближайшем будущем будет недоступна, альтернативой могут стать стройсберкассы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом и деньги

Депутат Госдумы приветствовал инициативу президента РФ о компенсации ипотеки свыше 6%, вместе с тем он призвал быть реалистами.

«Но все равно нужно быть реалистами, ипотека примерно половине наших граждан в ближайшем будущем будет недоступна. А здесь надо вспомнить и о стройсберкассах», — сказал Миронов, напомнив также о строительных кооперативах.

Нынешняя ипотека, по мнению парламентария, доступна максимум 20% населения России, остальные 80% не могут себе позволить купить жилье через ипотеку, потому что копейки лишней нет.

Говоря о сути инициативы про стройсберкассы, Миронов уточнил, что создается специальная кредитная организация. Принцип такой: человек открывает в стройсберкассе счет и копит на нем средства, например, три года. По завершению этого срока, к этой сумме государство добавляет такую же сумму. Таким образом, действует принцип накопления — 50 на 50. Как только человек накопил на первоначальный взнос, организация предоставляет ему на остальную часть стоимости квартиры кредит, который гражданин возвращает под 3−5% годовых, пояснил парламентарий.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что по итогам 2017 года ожидается выдача свыше 1 млн ипотечных кредитов на сумму 2 трлн рублей. При этом задолженность по ипотеке в России составляет 5% ВВП, в западных странах 40−80%.

Президент также предложил запустить специальную ипотечную программу для семей, в которых начиная с 1 января 2018 года родится второй или третий ребенок.