Москва, 5 января, 2018, 07:29 — ИА Регнум. На рассмотрении комитета Госдумы по природным ресурсам находится четыре законопроекта, связанные с лесопользованием, инициативу по валежнику планируется вынести на рассмотрение нижней палаты парламента в 2018 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил глава комитета Николай Николаев («Справедливая Россия»).

Иван Шишкин. Лесное кладбище. 1893

В комитете рассматривается порядка четырех законопроектов, связанных с лесопользованием, они направлены на регулирование режима защитных лесов, на сохранение лесов, на повышение эффективности лесопользования, а также на создание законных условия для использования гражданами валежника для собственных нужд, отметил Николаев.

Депутаты предлагают отнести валежник, то есть сухие деревья или их части, лежащие на земле, к недревесным лесным ресурсам.

«Эта мера позволит расчистить леса от захламления и снизит пожароопасность. Благодаря внесенным депутатами фракции «Единая Россия» поправкам в федеральный бюджет были выделены дополнительные средства и на охрану лесов, и на постановку лесов на кадастровый учет, и на лесоустройство. Это планомерная очень важная работа, которую нам нужно продолжать», — заявил депутат.

Законопроект по валежнику проходит соответствующие стадии согласований, продолжил парламентарий.

«Мы надеемся, что внесенный депутатами законопроект об использовании валежника будет принят Госдумой в 2018 году», — сказал Николаев.

Сегодня сбор упавших деревьев считается незаконной заготовкой древесины. Для сбора валежника необходимо получить разрешение местных властей, что может занять до 120 дней.

В Рослесхозе уточняют, что к недревесным лесным ресурсам, сбор которых не ограничивается, относятся: береста, пни, кора деревьев и кустарников, веточный корм, хворост, еловая, пихтовая, сосновая лапы, мох, камыш, лесная подстилка, тростник и так далее.