Москва, 2 января, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Сегодня, 2 января, в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске стартует ретроспектива британского и американского режиссера Кристофера Нолана. Проект «Иноекино» покажет в кинотеатрах фильмы «Помни», «Престиж», «Темный рыцарь», «Начало», «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и «Интерстеллар».

Richard Goldschmidt Кристофер Нолан

Начнет ретроспективу фильм «Помни», который стал второй полнометражной картиной Нолана. В основу фильма лег рассказ «Memento Mori» брата режиссера Джонатана Нолана. Несмотря на это, картина считается самостоятельным произведением, так как книга была опубликована уже после выхода ленты на большой экран.

Цитата из к/ф «Помни». Реж. Кристофер Нолан. 2000. США Телефонный разговор

Над фильмом о соперничестве двух иллюзионистов «Престиж» Нолан также работал совместно с братом. И хотя картина получила положительные отзывы, музыкальное сопровождение критики признали неудачным. Они отметили, что музыка хорошо сочетается с фильмом, но не сможет существовать как самостоятельный альбом.

Цитата из к/ф «Престиж». Реж. Кристофер Нолан. 2006. США — Великобритания Двое

Следующий фильм в программе — «Темный рыцарь», сиквел ленты «Бэтмен: Начало». Картина значительно превзошла первую часть трилогии и побила кассовые рекорды, собрав более $1 млрд. Кроме того, фильм сразу поднялся на верхние строчки в рейтинге IMDb и получил множество положительных рецензий. «Темный рыцарь: Возрождение легенды» повторил успех предыдущей части и вошел в двадцатку самых кассовых фильмов.

Цитата из к/ф «Тёмный рыцарь». Реж. Кристофер Нолан. 2008. США — Великобритания Джокер

Над еще одним фантастическим фильмом — «Начало» — Нолан начал работать еще в 2000-х годах, однако экранизация такой картины не могла быть малобюджетной, а опыта работы над блокбастерами у режиссера тогда еще не было. Спустя почти десять лет Нолан вновь вернулся к работе над картиной. В итоге бюджет фильма составил $160 млн, в то время как сборы превзошли $800 млн.

Цитата из к/ф «Начало». Реж. Кристофер Нолан. 2010. США — Великобритания С оружием

Идея ленты «Интерстеллар» также зародилась задолго до её выхода на экран — в 1997 году. Работа над фильмом стартовала в 2006, однако значительно затянулась и сдвинулась в мертвой точки только в 2012 году, когда к проекту подключился Нолан. Многие ученые высоко оценили картину, отметив её достоверность и интересную трактовку теории относительности.

Цитата из к/ф «Интерстеллар». Реж. Кристофер Нолан. 2014. США — Великобритания В космическом корабле

Фильмы покажут в кинотеатрах «КАРО 11 Октябрь» (Москва), «Аврора» (Санкт-Петербург) и «Победа» (Новосибирск) на английском языке с русскими субтитрами. В Москве картины «Помни», «Начало» и «Интерстеллар» представит кинокритик Антон Долин. В Петербурге все фильмы представит кинопродюсер Владислав Пастернак.