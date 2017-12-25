Санкт-Петербург, 25 декабря, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Первоочередной задачей Александра Беглова в должности полпреда президента РФ в СЗФО станет достойное проведение президентских выборов весной 2018 года. Затем Беглов может стать кандидатом Кремля на пост губернатора Санкт-Петербурга. Такое мнение 25 декабря высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Юрий Светов.

Szfo.gov.ru Александр Беглов

Как сообщалось Александр Беглов назначен полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе. Указ об этом подписал Владимир Путин. Бывший полпред в СЗФО Николай Цуканов 25 декабря назначен помощником президента России.

Цуканов, покинувший пост полпреда в СЗФО, ничем особенным в Санкт-Петербурге не запомнился, поскольку его деятельность была в большей степени сосредоточена на других регионах Северо-Запада. Но в этом Цуканов почти ничем не отличался от своих предшественников, за исключением Валентины Матвиенко, отметил Юрий Светов.

Говоря о новом полпреде Александре Беглове, хорошо знакомый с ним Светов отметил, что Беглов — человек «очень системный и организованный».

«Конечно, он хорошо знает Петербург, поскольку был и главой Курортного района, и вице-губернатором, и даже исполнял обязанности губернатора — после ухода Владимира Яковлева в июле 2003 года до избрания Валентины Матвиенко в октябре того же года, — напомнил собеседник ИА REGNUM. — Поэтому, для него город не в новинку, Ленинградскую область он достаточно хорошо знает. Но сейчас ему предстоит изучить ситуацию в других регионах СЗФО».

Однако первоочередная задача для Беглова, — «чтобы выборы президента в марте 2018 года прошли в СЗФО на высоком организационном уровне, чисто и честно, ну, и чтобы были соответствующие результаты», отметил Светов. По его мнению, для Петербурга приемлемым результатом будет считаться явка на выборы более половины избирателей, более 50% которых отдаст свои голоса за Владимира Путина.

В то же время политолог уверен, что Александр Беглов «пришел как следующий губернатор Санкт-Петербурга».

«Думаю, что осенью 2018 года нас ожидают выборы губернатора, и, скорее всего, Беглов на них будет баллотироваться», — заявил Юрий Светов.

Эксперт напомнил, что в предыдущие годы Беглов постоянно фигурировал в списке возможных претендентов на главный пост в Смольном, наряду с Дмитрием Козаком, Максимом Соколовым и рядом других фигур. Однако тогда в Кремле посчитали, что Беглов будет более необходим на федеральном уровне.

В то же время возможный будущий «трансфер» Беглова из полпредов в губернаторы не будет похож по своему политическому содержанию на то, как это было в 2003 году в случае с Валентиной Матвиенко, считает политолог.

«Сейчас совершенно иная ситуация. При существующих критических оценках деятельности Георгия Полтавченко, социально-политическую обстановку в городе он держал, провалов и конфликтов в этой сфере не было, социальные обязательства город выполняет, и самые скандальные проекты последних лет — стадион на Крестовском острове и Западный скоростной диаметр — всё-таки построены. И Кубок Конфедераций проведен на достойном уровне», — сказал Светов.

После завершения президентских выборов перед Бегловым, считает эксперт, будет стоять вопрос реализации перспектив развития Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа.

«Того, чтобы только сохранять накопленное и достигнутое, — уже недостаточно, надо находить какие-то точки развития, и в этом смысле федеральный опыт Беглова будет востребован», — отметил Светов.

Что же касается возможного оживления разговоров об объединении Санкт-Петербурга и Ленинградской области в единый субъект Федерации, то назначение Беглова полпредом в СЗФО ничего не изменит в этой ситуации — такого объединения не будет, уверен Юрий Светов.