Донецк, 25 декабря, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Переброску диверсантов совершает Украина во время «новогоднего» перемирия, заявил 25 декабря заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мощь

По его словам, Киев перебросил группу спецзназа из состава 3-го отдельного полка спецназначения сил специальных операций ВСУ в район населенного пункта Новотроицкое. Басурин отметил, что украинские диверсанты могут попытаться проникнуть на территорию Докучаевска, чтобы совершить террористические действия.

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Напомним, в Донбассе гражданская война продолжается с 2014 года. За прошедшие 3,5 года обе стороны дважды подписывали Минские соглашения, однако улучшения ситуации так и не произошло. По словам представителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александра Хуга, за 3,5 года стороны только сильнее отдалились от выполнения Минских договоренностей.

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В течение всей гражданской войны Киев пытается силовым способом подавить Донбасс, используя перемирия и Минские соглашения для того, чтобы перегруппировать войска и стянуть военную технику к линии фронта.