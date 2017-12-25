Воронеж, 25 декабря, 2017, 14:29 — ИА Регнум. Врио губернатора Воронежской области назначен Александр Гусев, до этого работавший в должности мэра Воронежа, об этом сообщила пресс-служба Кремля 25 декабря.

ИА REGNUM Теперь уже бывший губернатор Алексей Гордеев

В соответствии с указом президента Владимира Путина, принята отставка с поста губернатора Алексея Гордеева.

Отставка Гордеева прогнозировалась с начала декабря, после того как стало известно о планах перевода Александра Беглова с должности полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе на аналогичную должность. Но в Северо-Западном федеральном округе. Основным же претендентом на пост полпреда в ЦФО называли именно Алексея Гордеева.

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Алексей Гордеев, напомним, был назначен на пост губернатора Воронежской области в 2009 году — он сменил на этом посту Владимира Кулакова. До этого Гордеев работал в должности министра сельского хозяйства РФ. В 2014 году Гордеев был переизбран на новый срок — на выборах он набрал почти 90% голосов избирателей. Срок полномочий на посту главы региона у Алексей Гордеева истекал в 2019 году.

За время работы Алексея Гордеева в должности главы региона Воронежская область вышла в число лидеров в РФ по сельхозпроизводству. Особенно пристальное внимание власти уделяли развитию животноводства — за последние годы в регионе активно строились фермы, перерабатывающие предприятия, созданы мясной и молочный кластеры. Развитие получили и промышленные предприятия: регион стабильно показывал рост промпроизводства даже после кризисного 2014 года.

Добавим, что в числе основных кандидатов на пост главы региона назывались вице-губернатор Геннадий Макин, а также другой заместитель Гордеева — Виталий Шабалатов.

Но наиболее вероятным преемником Гордеева на посту главы региона назывался именно мэр областного центра Александр Гусев.

Срок полномочий Гусева на посту главы Воронежа истекает как раз в 2018 году, на второй срок он, по его же заявлению, идти не планировал. Кстати, в конце 2016 года гордума с подачи группы депутатов-единороссов отменила в Воронеже прямые выборы мэра.