Аресибо, Пуэрто-Рико, 25 декабря, 2017, 12:44 — ИА Регнум. Радиотелескоп астрономической обсерватории «Аресибо», расположенной в Пуэрто-Рико, зафиксировал детальные снимки крупного околоземного астероида Фаэтон. Небесное тело впервые за XXI век пролетело на рекордно близком расстоянии от Земли в середине декабря 2017 года, сообщает сайт НАСА.

Nasa Фаэтон

Несколько месяцев радиотелескоп не работал: ураган «Мария», пронесшийся над Пуэрто-Рико, сломал пополам 29-метровую радарную антенну радиотелескопа, а её обломки пробили главное зеркало телескопа и повредили вспомогательное.

И вот теперь обсерватория вернулась к нормальной работе, предоставив изображения высокого разрешения пронесшегося рядом с Землей астероида.

«Последние данные «Аресибо» показывают — Фаэтон похож по форме на Бенну, один из самых опасных околоземных астероидов и текущую цель аппарата OSIRIS-REx. Единственное различие заключается в том, что в Фаэтоне могло поместиться примерно тысяча Бенну», — сообщил Патрик Тэйлор, эксперт НАСА.

Астероид Фаэтон открыли в 1983 году сотрудники космической обсерватории IRAS. Небесное тело представляет собой крупный объект круглой формы с диаметром примерно 4—5 км.

Расчеты орбиты Фаэтона показывают, что он сближается с Солнцем на крайне небольшие по космическим меркам расстояния (около 20 млн км). Ученые считают, что он полностью разрушится в ближайшее время.

Этот астероид входит в перечень объектов, потенциально опасных для жизни на Земле. В последний раз Фаэтон пролетел мимо Земли совсем недавно, 16 декабря 2017 года. Он сблизился с нашей планетой на расстояние всего в 10 миллионов километров, а в следующий раз он приблизится к Земле почти через 100 лет.

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