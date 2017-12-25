Вашингтон, 25 декабря, 2017, 11:48 — ИА Регнум. После максимального подъема в цене до почти $20 тыс. 17 декабря стоимость биткоина продолжает снижаться, 25 декабря его цена на бирже Bitfinex составила $13,53 тыс.

Биткойн

Эксперты рынка криптовалют предполагают, что курс самой известной из них, биткоина, продолжает падать в ожидании запланированной смены протокола криптовалюты.

Отмечается, что всю предыдущую неделю цена котировок на биткоин летела вниз после достижения отметки своеобразного рекорда в середине декабря. Кроме того, нужно отметить, что с начала года рост стоимости данной криптовалюты составил около 1600%.

Напомним, падение биржевых котировок биткоина началось на фоне сведений о негативных прогнозах на её будущее. Эмиль Ольденбург, соучредитель Bitcoin.com, 19 декабря заявил, что криптовалюта не станет торговой валютой. Глава министерства финансов Японии, одной из немногих стран, где биткоин законное средство расчета, отметил, что не считает виртуальную валюту надежным активом.

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