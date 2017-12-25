Москва, 25 декабря, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии нового «железного занавеса» между РФ и США на текущем этапе отношений. О своем взгляде на отношения двух стран он рассказал в интервью РИА «Новости» 25 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Не думаю, что термин «железный занавес» применим к российско-американским отношениям на современном этапе», — сказал он.

Тем не менее, отметил Лавров, к нынешнему состоянию межгосударственных отношений привела целенаправленная антироссийская политика США. В числе действий, подрывающих отношения, он назвал закон об очередных санкциях со стороны США, ситуацию с дипломатической собственностью РФ, травлю российских СМИ, а также давление со стороны ФБР на российских дипломатов.

Лавров заявил, что ряд таких действий можно расценивать как пробуждение политики маккартизма, к которой американский истеблишмент, по всей видимости, так и не выработал иммунитета.

«Уверен — как когда-то в США всем надоела и сошла на нет устроенная сенатором Джозефом Маккарти «охота на ведьм», так и в нынешней ситуации наступит отрезвление, а за ним и выздоровление», — сказал министр.

При этом, заключил Лавров, Россия продолжит жестко отвечать на дерзкие выпады со стороны США, стараясь не подстегивать дальнейшую конфронтацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Лавров заявил, что русофобская истерия, которая приобретает в США параноидальный характер, препятствует развитию отношений между двумя странами и создает дополнительную напряженность на мировой арене.