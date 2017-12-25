Москва, 25 декабря, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Законопроект о новой памятной дате внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

Предлагается отмечать 11 декабря — День победы русской армии в борьбе с мировым террором на Ближнем Востоке (2017 год).

9 декабря 2017 года Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации сообщил, что террористическая группировка «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) более не контролирует какую-либо территорию в Сирии.

«Именно русская армия спасла не только Ближний Восток, но весь мир от этой страшной напасти и способствовала сохранению Сирии как государства», — отмечают авторы.

11 декабря президент РФ Владимир Путин лично прилетел на российскую военную базу Хмеймим в Сирии и объявил о победе над терроризмом и завершении российской военной операции в Сирии.

Вооруженные силы РФ одержали полную и всестороннюю победу, отмечают депутаты.

«Военнослужащие России уничтожили самое большое гнездо террора в мире. Это победа не просто над небольшой группой террористов, это победа над мировым организованным террором, какой в обозримой перспективе более не будет», — указали парламентарии.