Киев, 25 декабря, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Не менее пяти стран Европы поставляют на Украину боеприпасы, заявил глава украинского государственного предприятия (ГП) «Спецтехноэкспорт» Павел Барбул, сообщает 25 декабря «Апостроф».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

По его словам, для нужд ВСУ поставляются гранатометные выстрелы ВОГ-17 и ВОГ-25, другие боеприпасы для гранатометов, артиллерийские снаряды калибра 100 мм и 152 мм. При этом Барбул отказался называть конкретные страны, которые осуществляют поставки.

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«У нас есть ситуации, когда некоторые компании не могут получить лицензии на поставку припасов уже в течение двух лет», — сказал Барбул.

Издание также приводит слова военного эксперта Михаила Жирохова о том, что, судя по фото‑ и видеозаписям, поставками на Украину боеприпасов занимаются Румыния, Болгария, Польша и Литва.

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Напомним, ранее Канада разрешила Украине импортировать канадское вооружение. При этом Оттава отметила, что речь идет не о прямых поставках на Украину, а о коммерческих закупках со стороны украинского правительства оружия в Канаде.