Москва, 25 декабря, 2017, 10:19 — ИА Регнум. 60% жителей России слышали о том, что с 2018 года, возможно, начнется выдача электронных паспортов. 4%. При этом специально интересовались этим вопросом лишь 4% опрошенных. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Migrantinform.ru Паспорт РФ

Возможность получить электронный документ больше всего интересует молодых людей. Хотели бы его оформит 45% среди 18−24-летних и 46% среди 25−34-летних.

В целом, согласно опросу, доля желающих иметь электронный паспорт вместо бумажного, составила 31%. 55% опрошенных этим вопросом не интересуются.

Стоит отметить, что большинство граждан РФ называют для себя полезными возможности электронного паспорта.

Так, 76% опрошенных заявили, что удобно было бы хранить несколько документов (паспорт, полис, ИНН и другие документы) на одном носителе.

76% респондентов хотели бы использовать электронный паспорт в качестве банковской карты, 71% — отправлять документы в госорганы без личного посещения и т.д.

В принципе 40% граждан не видят слабые стороны введения электронных паспортов. Основные возражения связаны со страхом взлома и манипуляции с персональными данными (8%), потерей информации (5%).

Опрос проведен 12, 14 декабря 2017 года. В опросе принимают участие граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минэкономразвития РФ, электронный паспорт гражданина России будет содержать паспортные данные человека, а также, по желанию, ИНН, номер карты пенсионного страхования, банковский чип и электронную подпись.

Читайте также: На основе УЭК будет создан электронный российский паспорт