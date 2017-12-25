Перенос столицы региона «подстегнёт выборы и спровоцирует клубок проблем»
Екатеринбург, 25 декабря, 2017, 10:17 — ИА Регнум. В Свердловской области эксперты считают нецелесообразным перенос столицы региона из Екатеринбурга в другой город. По их мнению, издержек от такого решения будет намного больше, чем практической пользы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Ранее тема переноса столицы региона была поднята в Коми, и, по мнению уральского политолога Алексея Швайгерта, в ней нет экономической целесообразности, а проведение по данному вопросу референдума в день выборов президента России является мобилизационной технологией на стыке социальной проблематики и политического выбора.
«С моей точки зрения, все идеи с локальными референдумами связаны с предстоящими выборами президента России. Цель — придать интерес выборам и привлечь на участки аполитичных избирателей. В последнее время подобные вопросы всё чаще попадают в повестку дня. В Свердловской области говорили о переименовании региона, в Челябинской области — о смене административных границ округов. Но я интуитивно чувствую, что в целом по УрФО власти не станут проводить референдумы, в том числе потому, что есть понимание возникающих при этом рисков. Ведь любая поднятая на референдуме тема может вызвать и раскол в обществе. Екатеринбург на данный момент полностью соответствует своему статусу. Это и деловой центр, и развитые коммуникации. Попытка перенести столицу региона в другой город поднимет огромный пласт проблем и повлечёт значительные финансовые затраты. Это также нарушит привычные логистические схемы, а если, например речь пойдёт о переносе в Нижний Тагил, то помимо прочего возникнет много вопросов к экологическим проблемам», — считает Алексей Швайгерт.
Он подчеркнул, что перенос столицы может стать неподъёмным для регионального бюджета бременем в условиях экономического кризиса.
«Возникнет огромный клубок проблем, которые в условиях экономического кризиса могут спровоцировать самые неприятные последствия, так как перенос государственных учреждений в другой город без финансовой поддержки федерального центра станет неподъёмным бременем для регионального бюджета», — сообщил политолог.
Подобного мнения придерживается уральский политик, сопредседатель партии «Российский Общенародный Союз» Евгений Артюх.
«Считаю, что это вопрос не острый и не из тех, который во что бы то ни стало нужно выносить на референдум, совмещая его с президентскими выборами, равно как и озвученный ранее вопрос о возможном переименовании Свердловской области. Все эти инициативы конъюнктурны и, по сути, нечистоплотны. Данные вопросы необходимо спокойно обсуждать и не менее спокойно решать, понимая, что переименования и переносы столиц возникают чаще в силу глубинных процессов и изменений, которые происходят в обществе, государстве, регионе», — заявил политик.
Он также уверен, что референдумная «эпидемия» по переносу столиц субъектов связана с предстоящими 18 марта 2018 года выборами президента России.
«Вся эта история с референдумами может сыграть злую шутку с инициаторами и в итоге навредить, а не помочь президентской кампании. Во-первых, благодаря многолетним усилиям самой же власти у нас в стране не появилась практика и культура проведения референдумов. Инициативы граждан в разных регионах провести референдумы по различным вопросам ни разу не увенчались успехом, начиная от муниципального и заканчивая федеральным уровнем. Причина — драконовское законодательство о референдумах и воспрепятствование со стороны властей. Последний значимый и исторический и вместе с тем трагический случай национального референдума — это голосование граждан СССР на референдуме о судьбе союзного государства. Мы все помним результат того плебисцита, состоявшегося, кстати, 17 марта 1991 года — 77,85% за сохранение Союза, и все помним, как потом обошлись с волей народа страны. Поэтому референдум сегодня — это что непонятное и даже опасное для тех россиян, которые помнят историю и трезво оценивают настоящее. В этой связи могут не только не заманить референдумным пряником избирателей на выборы, но и отвратить часть из них», — считает Евгений Артюх.
Отметим, 12 декабря 1993 года прошёл общероссийский референдум по проекту Конституции России. Большинство граждан поддержали главный закон страны. А затем Конституция вступила в силу.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2017 года инициативная группа из Ухтинского государственного технического университета направила ходатайство о референдуме по поводу переноса столицы Коми из Сыктывкара в Ухту. Региональная избирательная комиссия посчитала документы соответствующими требованиям законодательства, а Госсовет республики после проведения правовой и лингвистической проверки одобрил формулировку вынесенного на плебисцит вопроса.
Добавим, в Свердловской области вторым по величине городом является Нижний Тагил. Также имеется небольшой городок Верхотурье, позиционируемый как духовная столица Урала. В 1990-х в разных СМИ мелькали сообщения о возможности переноса столицы в один из этих городов. Но слова так и остались словами. Вопрос о переносе столицы на Урале не поднимают уже много лет.
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