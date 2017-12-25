Екатеринбург, 25 декабря, 2017, 10:17 — ИА Регнум. В Свердловской области эксперты считают нецелесообразным перенос столицы региона из Екатеринбурга в другой город. По их мнению, издержек от такого решения будет намного больше, чем практической пользы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Фальшивомонетчик Екатеринбург. Городской пруд Исеть

Ранее тема переноса столицы региона была поднята в Коми, и, по мнению уральского политолога Алексея Швайгерта, в ней нет экономической целесообразности, а проведение по данному вопросу референдума в день выборов президента России является мобилизационной технологией на стыке социальной проблематики и политического выбора.

«С моей точки зрения, все идеи с локальными референдумами связаны с предстоящими выборами президента России. Цель — придать интерес выборам и привлечь на участки аполитичных избирателей. В последнее время подобные вопросы всё чаще попадают в повестку дня. В Свердловской области говорили о переименовании региона, в Челябинской области — о смене административных границ округов. Но я интуитивно чувствую, что в целом по УрФО власти не станут проводить референдумы, в том числе потому, что есть понимание возникающих при этом рисков. Ведь любая поднятая на референдуме тема может вызвать и раскол в обществе. Екатеринбург на данный момент полностью соответствует своему статусу. Это и деловой центр, и развитые коммуникации. Попытка перенести столицу региона в другой город поднимет огромный пласт проблем и повлечёт значительные финансовые затраты. Это также нарушит привычные логистические схемы, а если, например речь пойдёт о переносе в Нижний Тагил, то помимо прочего возникнет много вопросов к экологическим проблемам», — считает Алексей Швайгерт.

Он подчеркнул, что перенос столицы может стать неподъёмным для регионального бюджета бременем в условиях экономического кризиса.

«Возникнет огромный клубок проблем, которые в условиях экономического кризиса могут спровоцировать самые неприятные последствия, так как перенос государственных учреждений в другой город без финансовой поддержки федерального центра станет неподъёмным бременем для регионального бюджета», — сообщил политолог.

Подобного мнения придерживается уральский политик, сопредседатель партии «Российский Общенародный Союз» Евгений Артюх.

«Считаю, что это вопрос не острый и не из тех, который во что бы то ни стало нужно выносить на референдум, совмещая его с президентскими выборами, равно как и озвученный ранее вопрос о возможном переименовании Свердловской области. Все эти инициативы конъюнктурны и, по сути, нечистоплотны. Данные вопросы необходимо спокойно обсуждать и не менее спокойно решать, понимая, что переименования и переносы столиц возникают чаще в силу глубинных процессов и изменений, которые происходят в обществе, государстве, регионе», — заявил политик.

Он также уверен, что референдумная «эпидемия» по переносу столиц субъектов связана с предстоящими 18 марта 2018 года выборами президента России.

«Вся эта история с референдумами может сыграть злую шутку с инициаторами и в итоге навредить, а не помочь президентской кампании. Во-первых, благодаря многолетним усилиям самой же власти у нас в стране не появилась практика и культура проведения референдумов. Инициативы граждан в разных регионах провести референдумы по различным вопросам ни разу не увенчались успехом, начиная от муниципального и заканчивая федеральным уровнем. Причина — драконовское законодательство о референдумах и воспрепятствование со стороны властей. Последний значимый и исторический и вместе с тем трагический случай национального референдума — это голосование граждан СССР на референдуме о судьбе союзного государства. Мы все помним результат того плебисцита, состоявшегося, кстати, 17 марта 1991 года — 77,85% за сохранение Союза, и все помним, как потом обошлись с волей народа страны. Поэтому референдум сегодня — это что непонятное и даже опасное для тех россиян, которые помнят историю и трезво оценивают настоящее. В этой связи могут не только не заманить референдумным пряником избирателей на выборы, но и отвратить часть из них», — считает Евгений Артюх.

Отметим, 12 декабря 1993 года прошёл общероссийский референдум по проекту Конституции России. Большинство граждан поддержали главный закон страны. А затем Конституция вступила в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2017 года инициативная группа из Ухтинского государственного технического университета направила ходатайство о референдуме по поводу переноса столицы Коми из Сыктывкара в Ухту. Региональная избирательная комиссия посчитала документы соответствующими требованиям законодательства, а Госсовет республики после проведения правовой и лингвистической проверки одобрил формулировку вынесенного на плебисцит вопроса.

Добавим, в Свердловской области вторым по величине городом является Нижний Тагил. Также имеется небольшой городок Верхотурье, позиционируемый как духовная столица Урала. В 1990-х в разных СМИ мелькали сообщения о возможности переноса столицы в один из этих городов. Но слова так и остались словами. Вопрос о переносе столицы на Урале не поднимают уже много лет.

Ранее читайте: Зачем Коми новая столица?