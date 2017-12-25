Москва, 25 декабря, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Версия взрыва на борту самолета Ту-154 Минобороны РФ, потерпевшего крушение под Сочи 25 декабря 2016 года, полностью исключена на основании данных расследования, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Ту-154

По ее словам, полученные объективные данные позволяют полностью исключить версию взрыва на борту самолета. Речь идет о данных, полученных по результатам проведенных 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетических, трех взрыво-технических и одной фоноскопической экспертиз.

Кроме того, было завершено судебное химическое исследование горюче-смазочных материалов. Заключения по всем видам исследований получены и свидетельствуют о том, что версия о взрыве на борту может быть исключена.

В настоящее время СКР проводит с участием экспертов комплексную летно-техническую судебную экспертизу полета самолета Ту-154. Следствие по уголовному делу, возбужденному по факту авиакатастрофы в районе аэропорта Сочи, продолжается в установленном российским законодательством порядке.

По данному уголовному делу признаны потерпевшими 156 человек. Ведется работа с более чем 100 свидетелями, в том числе должностными лицами Воздушно-космических сил, а также сотрудниками АО «Международный аэропорт Сочи», которые отвечали за подготовку самолета к полету и управление воздушным движением.

Ранее сообщалось, что следствие по делу может быть продлено. Это связано со сложной экспертизой, проведение которой в короткие сроки не представляется возможным.

Напомним, самолет Ту-154 разбился 25 декабря 2016 года через несколько секунд после вылета из аэропорта в Сочи. На борту воздушного судна находились артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, они летели в Сирию на новогодний концерт для контингента российской авиабазы Хмеймим.

На борту воздушного судна также находились сотрудники «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда». В катастрофе погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа. Расследованием крушения Ту-154 занималась комиссия с участием экспертов Минобороны, Минтранса, МАК, Минпромторга и концерна «Туполев». Сроки завершения следствия уже неоднократно продлевались.