Новосибирск, 31 декабря, 2017, 13:46 — ИА Регнум. Жители Урала в преддверии Нового года чаще всего покупают в качестве подарка часы, ювелирные украшения и бижутерию, свидетельствуют данные аналитиков «Яндекс.Деньги».

Ru.torange.biz Новый год

Также у жителей Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Магнитогорска, Нижнего Тагила, Кургана, Сургута и других городов пользовались популярностью всевозможные гаджеты, в том числе смартфоны, и бытовая техника.

На третьем месте в ТОП-5 подарков — сувениры. В топ новогодних подарков входят также косметика и парфюмерия и товары для дома.

При этом, отмечают аналитики «Яндекс», по сравнению с прошлогодними показателями, в несколько раз выросло количество онлайн-покупок косметики и парфюмерии. Выросли онлайн-продажи часов, ювелирных украшений и бижутерии, сувениров и интимных товаров.

Растут и средние чеки по разным категориям товаров, которые покупают перед Новым годом. Чек за часы, ювелирные украшения и бижутерию увеличился в 3 раза (до 5890 рублей), за товары для дома — в 2,5 раза (до 5960 рублей).

На товары для авто средний чек вырос в 2,3 раза (до 3960 рублей), на сувениры — в 1,8 раза (до 2800 рублей), за одежду, обувь и аксессуары — в 1,5 раза (до 1020 рублей).

Уточняется, что аналитики изучили платежи пользователей через Яндекс.Кассу. Учитывались платежи с 11 по 19 декабря 2017 года и за такой же период годом ранее.