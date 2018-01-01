Вашингтон, 1 января, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Компания Google опубликовала список самых популярных в США автомобилей 2017 года, он составлялся на основе запросов пользователей.

Игрушечные автомобили

Первое место заняла компания Ford, пользователей из США более всего интересовали автомобили этого производителя, а именно — модели F-150, Explorer и Escape.

Bejara70 Автомобиль Ford F-150

На втором месте оказался такой брэнд как Lexus, больше всего запросов относилось к автомобилям RX, IS и LS. Издание отмечает, что в США эта японская люксовая марка является самой популярной.

(сс) M 93 Автомобиль Lexus RX

На третье место гигант интернета поставил южкнокорейскую компанию Kia, больше всего запросов пользователей относилось к таким моделям брэнда как Optima, Sorento, Soul и Sportage.

Bull-Doser Автомобиль KIA Optima

В десятку самых популярных марок также вошли: Toyota, Honda, Buick, Acura, Tesla, Hyundai и Dodge.