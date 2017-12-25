Иркутск, 25 декабря, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Аграрии Иркутской области, где в этом году тоже получен рекордный урожай зерновых культур, испытывают те же проблемы, что и земледельцы Новосибирской области и Алтайского края. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, выращенные 860 тыс. тонн зерна при урожайности 20 ц/га оказались невостребованными. Пшеницу 3 сорта в Приангарье продают за 8−9 тыс. руб за тонну, однако предложений по покупке на «Агробазаре» обнаружить не удалось.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Агробизнес

Интересно, что несмотря на очевидный кризис перепроизводства, министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков заявил, что сельхозтоваропроизводители Иркутской области в будущем году должны будут произвести зерна не ниже уровня 2017 года.

«Для выполнения запланированных объёмов, с учётом введенной в сельскохозяйственный оборот пашни, будет посеяно не менее 440 тыс. га зерновых и зернобобовых культур», — цитирует слова министра официальный сайт Иркутской области.

Такую политику некоторые аграрии назвали странной.

«Странная ситуация складывается: мы инвестируем огромные средства в строительство хранилищ, закупку техники, а получается, что продукция наша никому не нужна — ни государству, ни торговым сетям», — считает глава крупного фермерского хозяйства Юрий N.

Продажу одного килограмма продовольственной пшеницы 4-го класса по 4 рубля при себестоимости продукции в 5,5 рубля за килограмм он считает унизительной для крестьян.

«Как жить аграриям, как возвращать кредиты?! Цены на зерно упали, а хлеб в магазинах не дешевеет. Кто в этом виноват?» — досадует земледелец.

Хорошо, что хотя бы по поводу другого извечного вопроса — «Что делать?» — власти Иркутской области, по всей видимости, стали задумываться.

«Возникает вопрос: произвести — произвели, а куда сбывать? Поэтому на следующий год мы делаем акцент на переработку. В настоящее время мы проводим анализ рынка зерна Иркутской области. В сегодняшних экономических условиях модернизация и техническое перевооружение существующих мощностей, организация новых производств по переработке сельскохозяйственного сырья и производству продуктов питания является стратегически важным направлением экономики Иркутской области», — подчеркнул министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Аналогичную работу проводят сейчас и в Алтайском крае. Вместе с тем очевидно, что техперевооружение и строительство предприятий переработки — дело затратное и без кредитов не обойтись. Но только в январе 2018 года алтайские фермеры должны изыскать на выплаты по процентам более 2 миллиардов рублей. Рынок стоит ‑ и цены на зерно тоже сложились ниже себестоимости. Поэтому в 2018 году кризис на зерновом рынке, скорее всего, ещё более усугубится.

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