Киев, 25 декабря, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко, выступая по случаю Дня дипломатической службы, заявил о «подлости украинского режима», соответствующее видео было опубликовано на его странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы — украинцы», — сказал Порошенко.

При этом люди, присутствующие в зале, никак не отреагировали на эти слова. Однако пользователи сети отметили, что Порошенко «не соврал, заявив о коварстве украинского режима, с которым постоянно сталкиваются граждане Украины».

«Это первое правдивое заявление, которое я услышал от Порошенко за три с лишним года», — пишет один из пользователей.

«Не в бровь, а в глаз», — отметил другой пользователь.

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В социальных сетях добавили, что Порошенко оговорился «по Фрейду». Некоторые отметили, что «без звука украинского лидера еще можно смотреть».

Напомним, ранее президент Украины, выступая перед военнослужащими в Мариуполе, заявил о «временной украинской оккупации».

«Дорогие наши соотечественники, украинская оккупация — это временно. Мы обязательно объединимся. Украина едина», — сказал тогда Порошенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате государственного переворота в 2014 году на Украине вспыхнула гражданская война. Новые киевские власти направили против мирных жителей Донбасса националистические батальоны и вооруженную армию, которые ежедневно обстреливают территорию республик, применяя в том числе реактивные системы залпового огня, артиллерию, минометы и гранатометы.

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