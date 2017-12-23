Воскресенье, 24 Декабря 2017 года
00:33:34 МСК

Ясиноватая, Горловка, Гольмовский: ВСУ нарушили «новогоднее перемирие»

Политика

ВСУ применили стрелковое оружие, автоматические гранатометы, минометы разного калибра

Ясиноватая, Горловка, Гольмовский: ВСУ нарушили «новогоднее перемирие»
Ministry of Defense of Ukraine
Украинские артиллеристы

Донецк, 23 декабря 2017, 05:44 — REGNUM  Нарушение «новогоднего» перемирия, начавшегося в полночь 23 декабря, произошло со стороны украинской армии, сообщили в пресс-службе Донецкой Народной Республики.

«Несмотря на достигнутые договоренности по соблюдению режима прекращения огня с 23 декабря, подразделения украинской армии, начиная с 12 ночи, подвергли обстрелу район н.п. Ясиноватая, применив стрелковое оружие и автоматические гранатометы», — говорится в сообщении.

Также в ДНР отметили, что в районе населенных пунктов Горловка и Гольмовский ВСУ применили минометы различного калибра. Информация о пострадавших и разрушениях будет передана позднее.

«В этой связи, мы обращаемся к Миссии ОБСЕ и украинской стороне СЦКК зафиксировать данный факт нарушения режима тишины со стороны украинского военного командования и повлиять на неподконтрольные командованию т.н. АТО подразделения и их командиров выполнять достигнутые договоренности», — заявили в ДНР.

Напомним, «новогоднее» перемирие на линии разграничения в Донбассе вступило в силу в полночь 23 декабря. Соответствующая договоренность достигнута 20 декабря на встрече трехсторонней контактной группы в Минске.

Стоит отметить, что нарушение режима тишины со стороны Киева находится в ряду других подобных нарушений, которые в ДНР и ЛНР фиксируют практически ежедневно. До сих пор на линии разграничения действовало «школьное» перемирие, которым ВСУ также пренебрегали, применяя запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 декабря, в ДНР был издан приказ №961 «О соблюдении режима прекращения огня».

Читайте ранее в этом сюжете: «Новогоднее перемирие»: в Донбассе вступил в силу новый «режим тишины»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новогоднее перемирие в Донбассе

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить