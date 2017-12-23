Ясиноватая, Горловка, Гольмовский: ВСУ нарушили «новогоднее перемирие»

Донецк, , 05:44 — REGNUM Нарушение «новогоднего» перемирия, начавшегося в полночь 23 декабря, произошло со стороны украинской армии, сообщили в пресс-службе Донецкой Народной Республики.

«Несмотря на достигнутые договоренности по соблюдению режима прекращения огня с 23 декабря, подразделения украинской армии, начиная с 12 ночи, подвергли обстрелу район н.п. Ясиноватая, применив стрелковое оружие и автоматические гранатометы», — говорится в сообщении.

Также в ДНР отметили, что в районе населенных пунктов Горловка и Гольмовский ВСУ применили минометы различного калибра. Информация о пострадавших и разрушениях будет передана позднее.

«В этой связи, мы обращаемся к Миссии ОБСЕ и украинской стороне СЦКК зафиксировать данный факт нарушения режима тишины со стороны украинского военного командования и повлиять на неподконтрольные командованию т.н. АТО подразделения и их командиров выполнять достигнутые договоренности», — заявили в ДНР.

Напомним, «новогоднее» перемирие на линии разграничения в Донбассе вступило в силу в полночь 23 декабря. Соответствующая договоренность достигнута 20 декабря на встрече трехсторонней контактной группы в Минске.

Стоит отметить, что нарушение режима тишины со стороны Киева находится в ряду других подобных нарушений, которые в ДНР и ЛНР фиксируют практически ежедневно. До сих пор на линии разграничения действовало «школьное» перемирие, которым ВСУ также пренебрегали, применяя запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 декабря, в ДНР был издан приказ №961 «О соблюдении режима прекращения огня».

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