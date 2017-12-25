Москва, 25 декабря, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Введение широкомасштабных санкций против России может обернуться для США такими последствиями, что холодная война окажется «детской забавой», передает 24 декабря газета Financial Times со ссылкой президента Сбербанка Германа Грефа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф

«Один из главных банкиров России сказал, что потенциально далеко идущие новые санкции Соединенных Штатов могли бы «сделать так, что холодная война показалась бы детской забавой», — сообщает издание.

Банкир ссылается на возможное исключение российских банков и корпораций из платежной системы SWIFT — межбанковских финансовых каналов связи. Подобный шаг рассматривался политиками западных стран с 2014 года, когда США и ЕС впервые ввели санкции против России. По словам Грефа отключение от SWIFT станет «нерациональным» шагом.

Сообщается, что в настоящее время Министерство финансов США готовит новый пакет санкций, который затронет так называемые «полугосударственные объекты», к числу которых относятся государственные учреждения, а также компании, принадлежащие российским предпринимателям. По данным издания казначейство США представит свой отчет Конгрессу США об этих предприятиях уже в феврале 2018 года.

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Напомним, в начале августа 2017 года в США были введены новые экономические санкции против России, причем закон был принят таким образом, чтобы президент США Дональд Трамп не смог повлиять на действие этого закона без одобрения Конгресса. Пакет санкций коснулся российских банков и энергетических компаний — они не могут получать кредиты на западных рынках со сроком погашения более 14 дней.

Подписанный Трампом закон предусматривает также, что США «будут продолжать выступать против развития проекта «Северный поток 2», считая, что он пагубным образом скажется на энергетической безопасности Европейского Союза, развитии газового рынка в Центральной и Восточной Европе, а также энергетических реформах на Украине».

Однако такие формулировки встревожили союзников США в Европе, поэтому они предусмотрели альтернативы, позволяющие снизить вред для европейских компаний, которые участвуют в реализации совместных проектов с Россией.

Напомним, подписанный Трампом документ предполагает, что в течение 180 дней после его принятия конгресс США обсудит возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.

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SWIFT — система межбанковских финансовых каналов связи, предназначенная для передачи информации и совершения платежей. Она объединяет работу более 10,8 тысячи организаций в 200 странах. Ранее представители SWIFT заявляли, что испытывают давление со стороны ряда государств, которые настаивают на присоединении к санкциям в отношении России.