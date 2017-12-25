Пекин, 25 декабря, 2017, 05:35 — ИА Регнум. Китай начиная с 2015 года закрыл или отозвал лицензии у более чем 13 тыс. вебсайтов, сообщает 24 декабря агентство «Синьхуа».

Интернет в Китае

Вице-председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ван Шэнцзюнь раскрыл указанную информацию на брифинге перед законодателям в области защиты киберпространства.

Власти Поднебесной, включая Администрацию киберпространства Китая, вызывали более 2,2 тыс. операторов веб-сайтов на переговоры за указанный трехлетний период.

Вдобавок ко всему, операторы удалили почти 10 млн интернет-аккаунтов за отказ регистрироваться в сети под своими настоящими именами. В то же время была удалена информация, носящая экстремистский, террористический и порнографический характер.

«Данные шаги имеют мощный профилактический эффект», — заявил Ван.

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Напомним, что китайские власти крайне пристально и серьезно относятся к контенту, распространяемому в сети интернет, а также ведут борьбу с анонимностью в сети с целью борьбы с терроризмом и распространением ненадлежащей информации.

Председатель КНР Си Цзиньпин на 19-м съезде Компартии Китая, который завершился в конце октября 2017 года, заявил о том, что в КНР постепенно будет создано «чистое и светлое» сетевое пространство.