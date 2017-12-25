Москва, 25 декабря, 2017, 04:22 — ИА Регнум. Попытки японских политиков воплотить свою мечту о «возвращении территории», пользуясь хозяйственными неурядицами, постигшими Россию, совершенно бесперспективны. Какое наследие необходимо преодолеть для нормализации отношений между Россией и Японией, рассказывает обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Прежде всего, добрососедство и преодоление прошлых разногласий диктуется самим географическим положением двух стран. Конфликт, созданный после Второй мировой войны госсекретарем США Джоном Даллесом в виде искусственной «территориальной проблемы», должен быть разрешен, и дальнейшие отношения двух стран следовало бы отвязать от всяких претензий Японии на ту или иную территорию. Народам двух стран следует развивать торгово-экономические и культурные отношения, и по существу этому ничего, кроме наследия холодной войны, не препятствует.

К сожалению, воля США, наращивающих свое военное присутствие в Тихоокеанском регионе, для части японских политиков является крайне весомым аргументом. Но стоит надеяться не только на те или иные политические группы, но и на саму волю японского народа, который уже давно настроен отказаться от конфронтации.

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