Москва, 24 декабря, 2017, 18:52 — ИА Регнум. Российским автопроизводителям с января по ноябрь 2017 года удалось продать за рубеж около 37 тыс. автомобилей, что на 34,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года, об этом 24 декабря сообщило агентство «Автостат».

Lada.ru Завод АвтоВАЗ

Стоит отметить, что при проведении исследования не учитывались продажи в страны, входящие в Таможенный союз ЕАЭС.

В общем объеме экспорта 40% принадлежит брэнду Skoda, компании удалось за обозначенный период экспортировать 15,7 тыс. автомобилей. Причем, в основном Skoda продает за рубеж кроссоверы Yeti.

Вторую строчку в экспортном рейтинге занял «АвтоВАЗ». Отечественному производителю удалось за обозначенный период продать 9,4 тыс. легковых машин, что составляет 25% от общего объема экспорта.

На третьем месте в данном рейтинге расположилась компания Renault, ей удалось с января по ноябрь 2017 года экспортировать 3,4 тыс. авто. Аналитики также сообщают, что таким компаниям как Hyundai, Volkswagen, Land Rover и УАЗ удалось за 11 месяцев 2017 года продать за рубеж более 1 тыс. автомобилей.

Напомним, ранее СМИ опубликовали ТОП-10 самых популярных в Евросоюзе в 2017 году автомобилей, в тройку лидеров попали: Volkswagen Golf, Renault Clio и Peugeot 208.