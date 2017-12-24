Грозный, 24 декабря, 2017, 18:42 — ИА Регнум. Власти Чечни располагают данными о «шайтанах», которые планируют совершить теракты в республике. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире программы «Итоги недели» на телеканале НТВ.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

«Мы (власти Чечни) сейчас знаем, у нас есть информация о нескольких шайтанах, они отправили их совершать теракты в Чеченской Республике, — говорит Кадыров. — Они сейчас дошли до Грузии».

По его словам, сотрудники правоохранительных органов Чечни готовы к встрече с боевиками, и «как только они (члены НВФ) перейдут границу, мы их сразу заберем или уничтожим».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 19 ноября боевики совершили нападение на пост полиции у села Рошни-Чу в Урус-Мартановском районе Чечни. Члены НВФ обстреляли полицейских, после чего были уничтожены ответным огнем.

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