Вашингтон, 24 декабря, 2017, 18:00 — ИА Регнум. Актер Бен Кромтоп подразнил фанатов, сообщим им некоторую информацию о съемках финального сезона сериала «Игра престолов», он сказал что, судя по всему, съемки продолжатся в 2018 году, его слова 23 декабря передал портал NME.

Логотип Игра Престолов

В эпическом шоу HBO он играет главу Черного замка Эддисона Толлетта, который является новым лордом-командующим Ночного дозора.

«Несмотря на то, что серий всего шесть, приходится снимать очень много, потому что они последние», — сказал Кромтон.

Он признался журналистам, что очень удивлен тому, что его персонаж смог так долго прожить в этом кровавом сериале.

«Я благодарен, и мой ипотечный кредит тоже, — сказал актер, — я удивлен тому, что персонаж смог так долго прожить в шоу, где героев регулярно убивают».

Что касается финала саги, то Кромтоп сказал, что Дэн Вайс и Дэвид Бениофф относятся к тому типу людей, которые имеют своё мнение по поводу того, как всё должно закончится.

«Меня удивит, если окажется, что люди будут разочарованы, потому что в это (вложено — ИА REGNUM ) много усилий и любви, и я думаю, что это очень приятно. Надеюсь, всем понравится», — добавил Кромтоп.

Напомним, ранее Исаак Хемпстид-Райт, который исполняет в сериале роль Брандона Старка, сказал журналистам, что шоу может закончится не так, как хотели бы некоторые поклонники.

Он пояснил, что кому-то финал может показаться слишком счастливым, а кому-то — слишком грустным. Актер также отметил, что людей беспокоит прежде всего, то, что у сериала будет настоящий конец.