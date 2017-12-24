Вильнюс, 24 декабря, 2017, 16:03 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте неожиданно сменила свою воинственную риторику в отношении Российской Федерации и заявила, что с Москвой лучше сотрудничать, чем воевать, и вообще, соседей не выбирают. Об этом она заявила в интервью интернет-порталу 15min, опубликованному сегодня, 24 декабря.

Augustas Didžgalvis Даля Грибаускайте

По словам Грибаускайте, Россия в ближайшие годы останется «сложным» соседом, если руководство страны останется прежним.

«Но я не хочу сказать, что следует умывать руки и не надо общаться. Ситуация изменяется, в том числе геополитическая… нужно искать возможность быть открытыми к изменениям и, если необходимо, менять позицию, не отказываясь от ценностей, но следует думать, что лучше сотрудничать, чем воевать», — заявила Грибаускайте.

Кроме того, она заявила, что есть несколько категорий при выстраивании отношений сотрудничества с Россией. Критерии эти весьма странные, если Грибаускайте действительно рассчитывает на «сотрудничество» с Россией.

Одним из таких критериев, по словам Грибаускайте, является возврат неких «оккупированных территорий». Каких именно, она не уточнила. Также Россия зачем-то должна прекратить использовать силу в своих интересах.

Ещё Грибаускайте уверена, что Россия якобы подкупает политиков в других странах, и не только в Литве, но и в странах Евросоюза. Ну и пресловутое «вмешательство России» в дела других стран, которого никто никогда не видел. Для «сотрудничества» всего этого быть не должно, уверена Грибаускайте.

«Мы всегда с соседями стараемся дружить, ведь соседа не выбираешь, но самое главное — сотрудничество содействует защите интересов государства и наших людей. Поэтому важно сотрудничать, торговать, а не воевать», — подытожила президент Литвы.

Напомним, Грибаускайте неоднократно делала враждебные заявления в адрес России и на полном серьезе утверждала, что РФ хочет захватить несчастную Литву. Более того, Грибаускайте публично называла Россию «террористическим государством», призывала лишить нашу страну права вето в Совете Безопасности ООН, сравнивала президента РФ Владимира Путина с Гитлером, а Россию — с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также Грибаускайте постоянно выступает за ужесточение санкций против России.

Каким образом Грибаускайте намерена сотрудничать с Россией после всего сказанного — совершенно не понятно.