Москва, 24 декабря, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Муниципальные депутаты Красносельского района Москвы во главе с Ильей Яшиным решили отменить запланированную ими ранее незаконную акцию оппозиции под видом праздника «День свободных выборов» в Лермонтовском сквере столицы. Об этом сегодня, 24 декабря, передает радиостанция «Эхо Москвы».

Bogomolov.PL Илья Яшин (справа)

Сообщается, что за несколько часов до начала незаконной акции, депутаты Красносельского района и представители столичной полиции провели переговоры.

При этом стражи порядка не дали организаторам незаконной акции возвести сцену для митинга оппозиции в Лермонтовском сквере.

После переговоров муниципальные депутаты заявили, что отказываются от проведения акции оппозиции под видом праздника «День свободных выборов». При этом депутаты подчеркнули, что не согласны с позицией властей о том, что праздник не согласован.

Заместитель председателя совета Красносельского района Петр Царьков рассказал, что стражи порядка разрешили людям прийти в Лермонтовский сквер для общения с муниципальными депутатами, но при условии, что пришедшие не будут выкрикивать политические лозунги.

По его словам, полиция обещала не препятствовать прогулке людей по Лермонтовскому скверу, и об этом уже есть договоренность. Царьков добавил, что, главная причина — желание не допустить беспорядков с применением силы сотрудниками ОМОНа.

На данный момент скоплений граждан в Лермонтовском сквере не наблюдается.

Яшин также подтвердил информацию о том, что в Лермонтовском сквере будет проведено собрание граждан. Он призвал людей не приносить с собой плакаты и приходить с цветами, чтобы не провоцировать полицию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Яшин воспользовавшись своим мандатом муниципального депутата Красносельского района под видом местного праздника «День свободных выборов» (праздник был специально учреждён советом) хотел провести политическую акцию оппозиции и позвать туда оппозиционного блогера Алексея Навального.

Сам Навальный активно созывал своих сторонников на это мероприятие.

Однако Московский городской суд отменил постановление Совета муниципальных депутатов Красносельского района о проведении праздника «День свободных выборов». Полиция неоднократно предостерегала граждан от участия в незаконном массовом мероприятии.