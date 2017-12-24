Пекин, 24 декабря, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Китай и Белоруссия договорились сделать 2018 год годом Китая в Белоруссии и Белоруссии в Китае, намереваясь усилить взаимодействие в области туризма, сообщает 23 декабря агентство «Синьхуа».

President.gov.by Александр Лукашенко и Си Цзиньпин

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Белоруссии Дмитрия Мирончика, виды туризма между странами варьируются от агротуризма, экотуризма и промышленного туризма до «красного туризма».

Мирончик также отметил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Белоруссию в 2015 году сильно повлиял на развитие двустороннего сотрудничества.

С целью стимуляции туристической сферы, Белоруссия заявила о безвизовом въезде в страну сроком на пять дней для граждан 80 государств, включая Китай.

Обсуждая XIX съезд Компартии Китая, который прошел в конце октября 2017 года в Пекине, Мирончик отметил, что данное событие было широко освещено в белорусских СМИ.

Мирончик полагает, что съезд в очередной раз подтвердил ту важную роль, которую играет Китай в международных отношениях и мировой экономике. В то же время проект «Нового шелкового пути», по его мнению, является твердым фундаментом для двустороннего экономического сотрудничества.

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Отметим, что вокруг «партнерства» Китая и Белоруссии в рамках «Нового шелкового пути», активно развиваемого Китаем, ходит много расхожих мнений. Однако, практика последних трех лет показывает, что говорить имеет смысл не о повальных инвестициях Китая в Белоруссию, а о создании в лучшем случае транспортного хаба, в то время, как сам Китай особый упор делает на Африке.

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