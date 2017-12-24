Пхеньян, 24 декабря, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Власти Корейской Народно-Демократической Республики полностью отвергают новые санкции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций и считают их актом войны против северокорейского народа. Соответствующее заявление МИД КНДР распространило сегодня, 24 декабря, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Darwinek Карта-флаг КНДР

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря Совбез ООН единогласно принял новую резолюцию по усилению санкционного давления на Северную Корею в связи с тем, что эта страна недавно провела очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15».

Пхеньян считает, что эта резолюция была «состряпана» США и пресмыкающимися перед ними силами. Резолюция является грубым вмешательством во внутренние дела КНДР и попирает суверенитет Северной Кореи. Власти КНДР расценивают её как акт войны, разрушающий мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе в целом.

Несмотря ни на что, КНДР продолжит укрепление обороноспособности страны, создавая свои силы ядерного сдерживания. Это необходимо для достижения реального баланса сил с США и искоренения ядерных угроз, шантажа и враждебных действий со стороны Вашингтона.

Если же США хотят жить в безопасности, то им пора отказаться от враждебной политики в отношении КНДР и научиться сосуществовать со страной, обладающей ядерным оружием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, резолюция Совбеза ООН вводит новые санкции против КНДР. В частности, вводятся дополнительные ограничения на поставки в эту страну сырой нефти, а также продуктов нефтепереработки. Также все страны мира должны в течение 24 месяцев выдать всех северокорейских трудовых мигрантов. Существенно ограничивается импорт в Северную Корею промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств. Также ограничения вводятся на закупки экспортных северокорейских товаров.