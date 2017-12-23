Екатеринбург, 23 декабря, 2017, 21:23 — ИА Регнум. В выборах президента России собирается участвовать уральский политик Антон Баков. Его выдвижение прошло в Екатеринбурге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ru.wikipedia.org Антон Баков

Решение о выдвижении его на пост главы государства принял съезд Монархической партии. За него делегаты проголосовали единогласно.

Отметим, Антон Баков возглавляет Монархическую партию. Ранее он был депутатом свердловского парламента и Государственной думы. Кроме того, в 2003 году он участвовал в выборах губернатора Свердловской области. Политик вышел во второй тур, но проиграл Эдуарду Росселю.

Напомним, выборы президента пройдут 18 марта 2018 года. Уже известно, что в них примут участие глава государства Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Такое о своих намерениях заявили телеведущая Ксения Собчак, политик и бизнесмен из Челябинска Андрей Яцун и другие.