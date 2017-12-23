Киев, 23 декабря, 2017, 20:16 — ИА Регнум. Летальное оружие из США нужно Украине для защиты «воинов и мирного населения». Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

«Как и договаривались с президентом Дональдом Трампом, без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США, — пишет украинский лидер. — Это принципиальное и долгожданное решение американской администрации».

При этом Порошенко добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут использовать оружие не для наступления, а для самообороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2017 г. официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках «оборонительного оружия» украинскому режиму.

По ее словам, оружие будет поставляться Украине для поддержки суверенитета и территориальной целостности.

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