Пушков: США подталкивают Украину к военному решению конфликта в Донбассе

Москва, , 13:17 — REGNUM Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал решение американских властей начать прямые поставки оружия украинскому режиму. Своё мнение на этот счёт Пушков опубликовал сегодня в своём аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт накануне, 22 декабря, заявила, что власти её страны приняли решение о поставках «оборонительного оружия» украинскому режиму. Оружие будет поставляться для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнула Науэрт.

Перед этим стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план поставок «летального оружия» на Украину. Кроме того, в оборонном бюджете США на 2018 финансовый год, который уже подписал президента Трамп, на военную помощь Украине выделено $350 млн.

В ближайшее время украинскому режиму будут поставлены противотанковые ракетный комплексы Javelin на сумму в почти $50 млн.

Пушков считает, что решение США поставлять оружие Киеву является опасным сигналом украинскому режиму о поддержке Вашингтоном попытки военного решения конфликта в Донбассе.

«Решив поставлять Украине летальное оружие, США дают ясный сигнал Киеву, что поддержат попытку военного решения. Волкер может идти в отпуск», — написал Пушков.

Стоит отметить, что США и раньше поставляли на Украину своё оружие, но такие поставки были организованы по «серым» схемам и через третьи страны. От прямых поставок Вашингтон воздерживался.