Москва, 23 декабря, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Выступление президента РФ Владимира Путина на съезде «Единой России» «можно считать программным». Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Kremlin.ru Владимир Путин на съезде «Единой России»

Глава государства отметил, что необходимо решить все насущные задачи, а именно

«внести существенные изменения в развитие здравоохранения и образования, в развитие инфраструктуры».

«Президент определил цели, задачи и свое видение развития страны», — заявил спикер Госдумы, отметив, что Россия должна быть справедливым государством с гибкой политической системой, способной противостоять вызовам, с высокотехнологичной экономикой, эффективной медициной и качественным образованием.

«Для этого нужно многое сделать, и прежде всего сделать все, чтобы Россия, несмотря на свою тысячелетнюю историю, была открытой ко всему новому», — сказал Володин.

В речи президента был прямой посыл парламенту об ответственности за принимаемые решения, их качество и целесообразность, указал он.

Центральной темой выступления Путина стал разговор с политической элитой о необходимости постоянного диалога с людьми: «Мы должны слышать наших граждан и не бронзоветь», — заявил Володин.

«Многие страны мира сегодня испытывают кризис власти из-за отсутствия сильных лидеров. Нашей стране повезло, у нас такой лидер есть. Это наш президент — Владимир Владимирович Путин», — подчеркнул спикер Госдумы.

Его решение выдвинуться народным кандидатом очень правильное, считает спикер Госдумы.

«Опираясь на широкие слои населения как надпартийный кандидат, он сможет более эффективно решать задачи, стоящие перед страной и сделать Россию процветающим и сильным государством», — сказал спикер Госдумы.

«Задача каждого из нас, осознавая важность поставленных целей, включиться в его избирательную кампанию через реализацию тех задач, которые он обозначил в своей программной речи», — заключил Володин.

Президент РФ в ходе съезда призвал «отбросить все, что мешает обновлению России».

«У нас много всего накопилось. Кто мешает ее снова сделать молодой и перспективной и устремленной вперед? Вот это все [то, что мешает] должно быть вычленено и отброшено в сторону», — сказал глава государства.