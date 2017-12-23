Москва, 23 декабря, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации считают крайне опасным тот факт, что США решили начать прямые поставки «оборонительного оружия» на Украину. Соответствующее заявление сделал сегодня, 23 декабря, в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Stuart A Hill AMS ПТРК Javelin

Он подчеркнул, что в Москве считают решение властей США о поставках «летального вооружения» на Украину крайне опасным.

«Дело даже не столько в параметрах и количестве американских вооружений, а в де-факто поощрении Вашингтоном воинственных сил в Киеве, подталкивании их на силовой сценарий», — пояснил Карасин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Дональда Трампа в целом одобрила план по прямым поставкам на Украину «летального оружия», в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Кроме того, в подписанном Трампом оборонном бюджете США на 2018 финансовый год, есть статья о военной помощи Украине на сумму в $350 млн. Половину из этой суммы украинский режим может получить только после проведения реформ в Вооружённых силах Украины (ВСУ).

Что касается противотанковых комплексов Javelin, то их Украину получит на сумму в $47 млн. Речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 установок для их запуска.

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт уже заявила, что Вашингтон принял решение о поставках «оборонительного вооружения» на Украину для обеспечения защиты территориальной целостности и суверенитета этой страны.

Напомним, ранее американская сторона воздерживалась от прямых поставок оружия украинскому режиму, но совершенно не стесняясь осуществляла такие поставки через третьи страны. Кроме того, на Украине уже более трёх лет работают американские военные инструкторы.